Тайные замыслы: что нашли в брошенном офисе МККК в Мариуполе

На базе Международного комитета Красного Креста в Мариуполе были найдены медицинские карты сотен детей, которых обследовали на предмет наличия у них здоровых внутренних органов.

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В Мариуполе продолжается разминирование и зачистка подвалов «Азовстали». И чем дальше - тем больше вскрывается страшной правды о том, что там происходило. На этой неделе в подвалах был обнаружен изотермический фургон с неработавшей системой охлаждения, где было сложено более 150 тел погибших боевиков. Все они были заминированы.

Еще одна страшная находка, в которой еще предстоит разобраться следователям. На базе Международного комитета Красного Креста в Мариуполе были найдены документы, которых явно не должно было быть у этой организации. В частности - медицинские карты сотен детей, которых обследовали исключительно на предмет наличия у них здоровых внутренних органов. Вывод напрашивается сам собой. Можно предположить, что организация выполняла некие специальные биологические задачи по подбору донорских органов или экспериментов над определенной этнической группой.

Еще в 2015 году, когда ВСУ развязали гражданскую войну против юго-востока Украины, в сети появилось интервью бывшего сотрудника СБУ. Он рассказал о специальной медицинской бригаде, которая буквально «потрошила» людей в зоне так называемой АТО.

«С января с нами начал работать профессиональный трансплантолог Элизабет Дебрю. Она себя называла Элиз, но я, как знающий свое дело, смог посмотреть ее документы. Она полностью поменяла стиль нашей работы и невзирая ни на что, медиков нашей группы заставляла изымать органы без всякого согласия раненых. Часто она все делала сама - эта голландка за 7-10 минут могла вырезать пару почек у раненого или обожженного бойца, упаковать в спецконтейнер, который мы отправляли в Краматорск вместе с другими ранеными, которые были пригодны для глубокого расчленения», - признался бывший сотрудник СБУ.

Уже тогда жертвами становились и дети, пострадавшие от обстрелов. Их, как и взрослых попросту разбирали на части, а потом объявляли погибшими или пропавшими без вести. До сих пор на территории республик Донбасса находят стихийные массовые захоронения. Возможно, что судьба безымянных трупов ждала и найденных погибших боевиков в катакомбах «Азовстали».

Подробнее о шокирующих находках в подвалах «Азовстали» и бывшем офисе Международного комитета Красного Креста в Мариуполе - в репортаже Владислава Кустова для программы «Главное с Ольгой Беловой».