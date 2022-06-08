Сбербанк приостановил расчеты в китайских юанях

Данная мера - временная, в настоящее время Сбербанк в сотрудничестве с китайскими партнерами работает над разрешением проблем и восстановлением расчетов в юанях.

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Сбербанк России сообщил, что с 7 июня были приостановлены расчеты в национальной валюте Китая - юанях. Отмечается, что приостановка расчетов затронула «участников внешнеэкономической деятельности».

Компания в сотрудничестве с китайскими партнерами работает над разрешением проблем и восстановлением расчетов в данной валюте. Информацию от банка приводит РИА Новости.

«Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчеты в китайских юанях. Данная временная мера затронула корпоративных клиентов - участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчёты в китайских юанях», - сообщает агентство.

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