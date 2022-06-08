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МО РФ: на Украину доставлено почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи

22:58 08.06.2022
Согласно заявлению МО, Российской Федерацией проведено 1 130 гуманитарных акций с начала спецоперации.
МО РФ: на Украину доставлено почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи
© Фото: Минобороны России
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Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 047 человек, в том числе 2 511 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 730 556 человек, из которых 278 939 - дети, а государственную границу Российской Федерации пересекло 252 029 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 2 427.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 130 гуманитарных акций, в том числе восемь - за истекшие сутки в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской, и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 642 тонны гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

По сообщению Михаила Мизинцева, 8 июня проводится восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Кроме того, отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

«Всего проверено: 2 899,27 га (в том числе за сутки - 22,21 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 15 087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки - 306», - сообщил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло о потере украинской стороной 1 150 БПЛА с начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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