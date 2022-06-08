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Украина потеряла 1 150 беспилотников с начала специальной военной операции

11:26 08.06.2022
Также украинские боевики недосчитались 192 самолетов, 130 вертолетов, 335 ЗРК, 3 459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок РСЗО, 1 822 орудия и миномета, а также 3 488 единиц специальной военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России рассказали о потерях военной техники Украины за все время специальной операции. Актуальные цифры привел официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин», - заявил Конашенков.

Кроме этого, по словам официального представителя Минобороны России, было уничтожено 489 украинских установок РСЗО, 1 822 орудия и миномета и 3 488 единиц специальной автотехники. 

Также Конашенков заявил об уничтожении в воздухе силами ПВО двух украинских истребителей МиГ-29 и вертолета Ми-8.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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