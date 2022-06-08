Украина потеряла 1 150 беспилотников с начала специальной военной операции
В Минобороны России рассказали о потерях военной техники Украины за все время специальной операции. Актуальные цифры привел официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин», - заявил Конашенков.
Кроме этого, по словам официального представителя Минобороны России, было уничтожено 489 украинских установок РСЗО, 1 822 орудия и миномета и 3 488 единиц специальной автотехники.
Также Конашенков заявил об уничтожении в воздухе силами ПВО двух украинских истребителей МиГ-29 и вертолета Ми-8.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов