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МО РФ: украинские неонацисты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру Донбасса в военных целях

21:52 08.06.2022
По словам представителя МО РФ, данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей.
МО РФ: украинские неонацисты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру Донбасса в военных целях
© Фото: MARKIIAN LYSEIKO via www.imago-iwww.imago-images.de Globallookpress
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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Николаеве в зданиях школ № 32 (ул. Обереговая) и 43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии; в Дружковке Донецкой Народной Республики в центре детского и юношеского творчества (ул. Космонавтов) боевики вооруженных формирований развернули штаб территориальной обороны; в Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях дома культуры имени В.И.Ленина (ул. Торецкая) и аграрного техникума (ул. Учебная) военнослужащими ВСУ оборудованы опорные пункты и огневые позиции, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась; в Кременчуге Полтавской области в зданиях профессионального технического училища № 26 (ул. Чкалова) и профессионального училища № 7 (ул. В.Пугачева), детско-юношеской спортивной школы (ул. Киевская) и общеобразовательной школы № 9 (ул. И.Приходько) неонацистами оборудованы опорные пункты, а на прилегающих территориях размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия», - заявил представитель МО РФ.

Представитель Минобороны России добавил, что данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Согласно словам Михаила Мизинцева, это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают «закрывать глаза» на многочисленные военные преступления киевского режима.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации раскрыли потери Вооруженных сил Украины в ходе освобождения Святогорска. Согласно заявлению официального представителя МО РФ, за три дня боев потери украинских войск составили более трехсот националистов.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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