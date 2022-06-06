Лавров отреагировал на поставки на Украину западных дальнобойных ракет

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Если Запад продолжит поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия будет вынуждена «отодвинуть» линию, с которой эти ракеты могут представлять угрозу для РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции.

«Если Запад решил поставлять вооружение, которое совершенно очевидно способно доставать не только приграничные, но и более глубокие районы Российской Федерации, и если вся эта болтовня о том, что Зеленский вам что-то обещал, будет приниматься всерьез... то я подчеркну еще раз: чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и Российской Федерации», - заявил Лавров.

Также дипломат заявил Франция играет одну из инициативных ролей разжигания национализма на Украине, России печально это видеть. Об этом дипломат заявил в интервью французскому телеканалу TF1.