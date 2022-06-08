МО РФ: ВСУ готовят артудары из Сумской области по России для провокации ответного огня

После постановочного ответного огневого воздействия, якобы совершенного ВС РФ, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества, отметили в Минобороны.

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Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что СБУ готовит очередную провокацию с использованием опасных химических веществ. Так, украинским военным и боевикам подразделений теробороны в Сумах были выданы костюмы химической защиты. В настоящее время с ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.

«По замыслу «киевских сценаристов» по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области», - отметил начальник НЦУО РФ на брифинге.

Мизинцев пояснил, что после постановочного ответного огневого воздействия, якобы совершенного ВС РФ, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества. По его словам, данный факт будет зарегистрирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения российских военных в применении химоружия против мирных граждан.

«Очередной раз обращаем внимание мировой общественности, что Вооруженные Силы России не применяют химическое оружие. Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключенными договорами», - заключил представитель военного ведомства.

Напомним, Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М2» в ходе специальной военной операции. Как отметили в оборонном ведомстве, «Торы» прикрывают более мощные «Буки». Расчеты постоянно меняют позиции, чтобы не попасть под огонь противника - в ВСУ специально пытаются поразить именно зенитчиков.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.