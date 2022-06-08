Цена нефти Brent на бирже ICE превысила 124 доллара за баррель впервые с марта

Вместе с тем фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года дорожает на 2,94%.

© Фото: Ralph Lauer ZUMAPRESS.com Globallookpress

Цена фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в августе текущего года выросла более, чем на 2%, торгуясь выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта. Согласно данным торгов, по состоянию на 19:59 по Москве стоимость Brent росла на 2,86%, до $124,02 за баррель.

Как отмечает ТАСС, стоимость нефти к 20:05 по столичному времени ускорила рост и достигла показателя $124,18 за баррель (+2,99%). Вместе с тем фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года дорожает на 2,94%, то есть до 122,92 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен сократить экспорт нефти из России к концу года на 92%. До этого странам - членам ЕС удалось согласовать шестой санкционный пакет, ограничивающий морские поставки российской нефти.