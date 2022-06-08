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На вершине: как прошло восхождение на Эльбрус в честь 30-летия независимости России

Виталий Никулин
18:50 08.06.2022
На вершине Эльбруса - знамя Победы, знамя России и знамя Минобороны. Нет тех вершин, которых не может покорить Россия в своем движении вверх.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эти 10 метров одни из самых сложных в их жизни. Позади многочасовой подъем, кислородное голодание, борьба с самим собой. Впереди, в нескольких шагах, знаменитый треугольник, обозначающий высоту 5642. Пик Эльбруса. На глазах у многих слезы.

На вершине Эльбруса знамя Победы, знамя России и знамя Минобороны. Нет тех вершин, которых не может покорить Россия в своем движении вверх. Об этом докладывает с самой высокой точки России и Европы советник министра обороны Андрей Ильницкий. Идейный вдохновитель военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх». В составе группы известные телеведущие, ученые, предприниматели.

«Мы потом, уже здесь начали делиться. В очках же поднимаешься. Не видишь глаза другого. Ну, у всех были слезы. Потому что мы это сделали. Это эмоции людей, что-то в этой жизни решивших и доказавших. Себе, стране, окружению. Это сильные эмоции, поверьте», - заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

Высоту планировали штурмовать к тридцатилетию подписания декларации независимости России 12 июня. Взяли раньше. Почти на неделю. Свои коррективы внесла погода. Подниматься пришлось накануне празднований. Просочились с риском для жизни в единственное «окно», как говорят альпинисты. Несколько коммерческих групп, к слову, пойти не решились.

«На горе условия были идеальные, а вот во время спуска пошел снег, сильный ветер, погода моментально испортилась. Наши инструкторы из Центра горной подготовки нас предупреждали. Мы были минут 15 на самой вершине и потом должны были быстро начинать спускаться», - заметил Ильницкий.

Для советника гендиректора госкорпорации Роскосмос Николая Севастьянова с восхождением на Эльбрус сбылась давняя мечта. Первая попытка еще в 80-х завершилась неудачей. Так близко к звездам никогда не забирался, признается конструктор космических аппаратов.

«Все восхождение в голове была песня Высоцкого «Вершина». И когда мы поднялись, я хотел селфи снять, сказать слова «Вот я на вершине. Я счастлив и нем. И только немного завидую тем, у кого вершины еще впереди». И вы знаете, у меня так перехватило горло… от эмоций, не от усталости. От эмоций. Что я даже просто не смог выговорить эти слова. Ощущения, когда ты на вершине очень сильные», - признался Севастьянов.

Настоящей звездой самого восхождения стала российская телеведущая Анна Шафран. Несмотря на то, что была единственной девушкой в группе, руководители группы и инструкторы в ней не сомневались. За спиной - внушительный опыт сотрудничества с Минобороны.

«У нас был очень жесткий график тренировок. Здесь, в предгорьях Эльбруса, и на самой горе. Тренировки были такие, что многие из нас просто «умирали». Собственно, я не была исключением. Но пришлось, в любом случае, собрать волю в кулак, как нас учат военные и сконцентрировать абсолютно все усилия, чтобы совершить этот бросок. Честно признаться, в какой-то момент, я подумала, что не получится», - сказала Шафран.

Но в итоге вершина взята без потерь, как доложил советник министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий. Все цели проекта, в том числе демонстрация силы духа россиян, исполнены.

Материал подготовили: Иван Петров, Николай Баранов

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