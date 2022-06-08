НМ ДНР: за сутки ВСУ ударили по 14 населенным пунктам республики

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Вооруженные силы Украины с начала текущих суток выпустили более двухсот четырнадцати снарядов и мин из крупнокалиберных орудий по районам четырнадцати населенных пунктов республики. Об этом заявили в официальном канале пресс-службы Народной Милиции ДНР.

«Огонь велся по районам четырнадцати населенных пунктов Республики. В результате обстрелов погиб мирный житель и десять получили ранения, из которых один ребенок 6 лет. Повреждено двадцать жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры», - говорится в Telegram-канале НМ ДНР.

Согласно заявлению Народной милиции ДНР, огонь велся из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Горловки Вооруженными силами Украины. Согласно сообщению, ВСУ за пять минут обстреляли город из РСЗО «Град» и РСЗО «Ураган».