ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО «Град» и «Ураган»

Украинские войска выпустили 14 ракет по городу за пять минут.

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Вооруженные силы Украины за пять минут обстреляли Горловку из РСЗО «Град» и РСЗО «Ураган». Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено четыре ракеты из БМ-27 "Ураган"; 19.05 - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из французской артиллерийской установки «Caesar» калибра 155 мм. Сообщалось, что данное орудие поставлено по ленд-лизу украинской стороне из стран-участниц Североатлантического альянса.