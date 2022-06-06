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В Минобрнауки заявили, что отмена Болонской системы в РФ не повлияет на приемную кампанию 2022/2023

Игнат Далакян
19:57 06.06.2022
Согласно сообщению Минобрнауки РФ, нужно дать возможность индустрии образования самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована для экономики и даже конкретной отрасли.
В Минобрнауки заявили, что отмена Болонской системы в РФ не повлияет на приемную кампанию 2022/2023
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости
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В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации заявили, что набор на бакалавриат и магистратуру приемной кампании 2022/2023 будет открыт, как и планировалось задолго до заявления болонской группы.

Еще в апреле 2022 года 35 стран-членов Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) поддержали заявление членов и консультативных членов Болонской группы, в котором содержится призыв приостановить права России на участие во всех структурах и мероприятиях ЕВПО, включая Болонскую группу сопровождения, рабочие и целевые группы, группы взаимного обучения и аналогичные структуры. В том же обращении говорится о необходимости приостановить контакты и сотрудничество с центральными госорганами России и любой другой страной ЕПВО, поддерживающей нашу страну, сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что будущее национальной системы высшего образования за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Важно не зажимать искусственно возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре, а дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована для экономики и даже конкретной отрасли.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские высшие учебные заведения были исключены из Болонского процесса, исходя из решения Болонской группы.

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