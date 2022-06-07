Грузовик и легковушки столкнулись на Крылатской улице в Москве: видео

Дептранс рекомендует выбирать пути объезда в связи с затрудненным движением в сторону центра.

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В Москве на Крылатской улице в районе дома 15 произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

«Движение в сторону центра затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда», - рекомендует департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Ранее на Садовом кольце Москвы на пересечении с Комсомольским проспектом столкнулись две иномарки. По информации столичного Дептранса, один из участников аварии ранее неоднократно превышал скорость.