В Сергиевом Посаде полыхает склад оптико-механического завода: видео
Очевидцы публикуют кадры возгорания, на которых видно как полыхает склад на территории завода.
© Видео: Роман Кириленко, Вконтакте © Фото: Роман Кириленко, Вконтакте
В Подмосковном Сергиевом Посаде горит склад оптико-механического завода.
Очевидцы публикуют кадры возгорания, на которых видно как пламя охватило склад на территории завода.
Пожарные уже приступили к тушению, о пострадавших не сообщается.
Ранее в Москве произошел крупный пожар в одном из бизнес-центров столицы. За считанные минуты пламя пошло от загоревшегося фасада и добралось до самого верха.