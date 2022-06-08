В стране и мире В Сергиевом Посаде полыхает склад оптико-механического завода: видео Игнат Далакян Очевидцы публикуют кадры возгорания, на которых видно как полыхает склад на территории завода. © Видео: Роман Кириленко, Вконтакте © Фото: Роман Кириленко, Вконтакте Читайте нас на: В Подмосковном Сергиевом Посаде горит склад оптико-механического завода. Очевидцы публикуют кадры возгорания, на которых видно как пламя охватило склад на территории завода. Пожарные уже приступили к тушению, о пострадавших не сообщается.



Ранее в Москве произошел крупный пожар в одном из бизнес-центров столицы. За считанные минуты пламя пошло от загоревшегося фасада и добралось до самого верха. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика