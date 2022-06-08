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Канада ввела санкции в адрес нефтегазовой и химической промышленности России

Елизавета Потейчук
17:05 08.06.2022
Ограничительные меры включают в себя запрет на оказание ряда услуг, которые необходимы для работы нефтяной, газовой и химической промышленности.
Канада ввела санкции в адрес нефтегазовой и химической промышленности России
© Фото: Guenther Schwermer, imagebroker, Globallookpress
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Власти Канады ввели новые санкции в адрес нефти, газа и химической промышленности из России. В частности, ограничительные меры включают в себя запрет на оказание 28 услуг, которые необходимы для осуществления работы указанных отраслей промышленности. Согласно заявлению правительства Канады, технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги теперь оказываться не будут.

«Запрет экспорта нефти, газа и химических услуг нацелен на отрасль, на долю которой приходится около 50% доходов федерального бюджета России. Эти меры снизят способность России вести (спецоперацию по защите Донбасса - прим. ред.) и пошлют четкий сигнал российскому режиму», - сказано в тексте документа, опубликованного на сайте канадского правительства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что шестой пакет санкций, введенный странами Запада против России, направлен на разжигание «пожара мировой революции» в области экономики. По его словам, введение поэтапного нефтяного эмбарго может привести к дефициту топлива в Европе.

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