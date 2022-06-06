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Медведев назвал шестой пакет санкций против РФ разрушительными для Запада

Алексей Курильченко
11:51 06.06.2022
Зампред СБ РФ отметил, что новые ограничения нанесут серьезный удар по западной экономике.
Медведев назвал шестой пакет санкций против РФ разрушительными для Запада
© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости
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Шестой пакет санкций, введенный странами Запада против России, направлен на разжигание «пожара мировой революции» в области экономики. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что введение поэтапного нефтяного эмбарго может привести к дефициту топлива в Европе. Санкции против Национального расчетного депозитария России нанесут удар по западной инвестиционной сфере, а отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка не повлияет на их работу.

«Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые... пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», - отметил Медведев.

Ранее обозреватель газеты New York Times Клиффорд Краусс в своей статье заявил, что поэтапный отказ Евросоюза от импорта российской нефти скорее всего нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам РФ от экспорта топлива. По его мнению, таким образом Запад хочет ослабить Россию и лишить ее миллиардов долларов от продажи энергоресурсов.

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