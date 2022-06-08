Кевларовые нити: как аэромобильный госпиталь ВДВ защищает от осколков снарядов

Все оборудование в госпитале - отечественного производства и отвечает самым высоким мировым стандартам, а корпус конструкции сами медики называют «надувным бронежилетом».

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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев посетил развернутый в ЛНР аэромобильный госпиталь ВДВ.

«Внешне аэромобильный госпиталь напоминает палаточный городок. Однако эти пневмокаркасные конструкции - нового поколения. Здесь используется специальная ткань с повышенным содержанием кевларовой нити, что позволяет защитить пациентов и персонал от осколков снарядов даже большого калибра», - прокомментировал корреспондент.

Аэромобильный госпиталь - это настоящая мультиклиника, оснащенная всем необходимым оборудованием для оказания квалифицированной медицинской помощи: госпиталь на 110 коек, две операционные, оборудование для микрохирургических операций, рентген-кабинет, УЗИ и собственная лаборатория.

Все оборудование - отечественного производства и отвечает самым высоким мировым стандартам, а корпус конструкции сами медики называют «надувным бронежилетом».

Ранее «Звезда» показывала, как артиллеристы ДНР учатся использовать 152-мм орудия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов