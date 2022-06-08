«Быстро обучаются»: российский артиллерист рассказал, как бойцы ДНР осваивают гаубицы Д-20

Среди обучающихся есть и артиллеристы с боевым опытом, но на других артиллерийских орудиях, отметил военнослужащий.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский военнослужащий рассказал «Звезде», как резервистов ДНР обучают использованию гаубиц Д-20.

«Это у нас пятый набор резервной группы. Продолжительность обучения от десяти до 15 дней. Эти ребята быстрее, они не с дома, а воевали в направлении Мариуполя. Приехали сюда, проходят переобучение на артиллерию», - сказал он.

По словам военнослужащего, бойцы ДНР быстро усваивают материал и нарабатывают необходимые навыки, на третий день обучения они уже стреляют прямой наводкой, на четвертый день будут вести огонь закрытой наводкой. Среди обучающихся есть и артиллеристы с боевым опытом, но на других артиллерийских орудиях.

«Самое главное - быстро и слаженно собрать и разобрать орудие, привести к бою и привести к маршу. Научить тех, кто не был в артиллерии, понимать, что такое панорама, что такое буссоль. Навестись на панораму по шкалам. Там три значения, много не нужно, понять последовательность, что первое, что второе, что третье. Орудие наводится быстро, легко», - добавил военнослужащий.

Он рассказал, что для того, чтобы освоить Д-20, не обязательно иметь техническое образование, достаточно среднего специального.

При этом важна оперативность. Отстрелявшись, артиллерист должен быстро покинуть позицию, чтобы не попасть под ответный огонь, отметил боец.

«После первого выстрела противник засекает полет, откуда направление, и начинает контрбатарея наводиться на тебя», - объяснил он.

По словам военнослужащего, чтобы собрать оружие и покинуть позицию, расчетам гаубиц Д-20 требуется пять минут, а расчетам Д-30 - до двух минут.

«Один выстрел идет пристрелочный. Но этот выстрел противник засекает. Если расчеты не слаженны, то выстрелов десять, и нужно уезжать», - добавил он.

Ранее «Звезда» показывала, как работают ударные вертолеты Ми-35 в ходе специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов