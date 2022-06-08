Армия Армия Армия

«Быстро обучаются»: российский артиллерист рассказал, как бойцы ДНР осваивают гаубицы Д-20

Павел Кольцов
17:07 08.06.2022
Среди обучающихся есть и артиллеристы с боевым опытом, но на других артиллерийских орудиях, отметил военнослужащий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российский военнослужащий рассказал «Звезде», как резервистов ДНР обучают использованию гаубиц Д-20.

«Это у нас пятый набор резервной группы. Продолжительность обучения от десяти до 15 дней. Эти ребята быстрее, они не с дома, а воевали в направлении Мариуполя. Приехали сюда, проходят переобучение на артиллерию», - сказал он.

По словам военнослужащего, бойцы ДНР быстро усваивают материал и нарабатывают необходимые навыки, на третий день обучения они уже стреляют прямой наводкой, на четвертый день будут вести огонь закрытой наводкой. Среди обучающихся есть и артиллеристы с боевым опытом, но на других артиллерийских орудиях.

«Самое главное - быстро и слаженно собрать и разобрать орудие, привести к бою и привести к маршу. Научить тех, кто не был в артиллерии, понимать, что такое панорама, что такое буссоль. Навестись на панораму по шкалам. Там три значения, много не нужно, понять последовательность, что первое, что второе, что третье. Орудие наводится быстро, легко», - добавил военнослужащий.

Он рассказал, что для того, чтобы освоить Д-20, не обязательно иметь техническое образование, достаточно среднего специального.

При этом важна оперативность. Отстрелявшись, артиллерист должен быстро покинуть позицию, чтобы не попасть под ответный огонь, отметил боец.

«После первого выстрела противник засекает полет, откуда направление, и начинает контрбатарея наводиться на тебя», - объяснил он.

По словам военнослужащего, чтобы собрать оружие и покинуть позицию, расчетам гаубиц Д-20 требуется пять минут, а расчетам Д-30 - до двух минут.

«Один выстрел идет пристрелочный. Но этот выстрел противник засекает. Если расчеты не слаженны, то выстрелов десять, и нужно уезжать», - добавил он.

Ранее «Звезда» показывала, как работают ударные вертолеты Ми-35 в ходе специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:13 Армия
Видео
Кевларовые нити: как аэромобильный госпиталь ВДВ защищает от осколков снарядов
15:25 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в Ереван на встречу с руководством Армении
14:22 Армия
Видео
Минобороны России опубликовало кадры полета ракетоносцев Ту-22М3 в Иркутской области
13:15 В стране и мире
Видео
Лавров заявил о необходимости возобновить переговоры РФ и Украины до встречи президентов
11:21 Армия
Видео
Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове
Популярное
Видео
В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска
Видео
Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
Видео
«Мы не допустили еще большей трагедии»: Басурин об усилившихся обстрелах в ДНР со стороны ВСУ
Видео
Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории ЛНР
Видео
Шойгу: МО РФ и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного сообщения с освобожденными территориями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.