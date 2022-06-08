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Захарова заявила, что Москва повторно призывает Лондон отказаться от военной поддержки Киева

Игнат Далакян
16:05 08.06.2022
Согласно словам Захаровой, британское посольство в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения их судьбы.
Захарова заявила, что Москва повторно призывает Лондон отказаться от военной поддержки Киева
© Фото: МИД РФ
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Москва призывает Лондон принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласно ее словам, британское посольство в Москве регулярно обращается в Министерство иностранных дел Российской Федерации по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения их судьбы. Захарова напомнила, что Россия предупреждала, что ответственность за граждан иностранных стран, принявших участие в вооруженной деятельности на Украине, полностью лежит на правительствах этих государств.

«В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине», - заявила на брифинге Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Российская Федерация приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Соглашение позволяло японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов.

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