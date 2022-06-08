В Крыму сообщили о возобновлении грузового ж/д сообщения между полуостровом и Запорожской областью

По словам Крючкова, в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться.

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Прерванное 8 лет назад грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью возобновлено. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена», - цитирует Крючкова РИА Новости.

Как передает агентство, советник главы полуострова сообщил, что в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться.

Ранее стало известно об отправке первой партии зерна во вторник со станции Мелитополь из Запорожской области в Республику Крым. В общей сложности было отправлено 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом.