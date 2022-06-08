Песков заявил, что прямая линия президента РФ не состоится в июне

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Кремль ведет рутинную подготовку к проведению прямой линии президента РФ Владимира Путина. Слухи о том, что мероприятие может состояться в июне, не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прямая линия не может состояться в этом месяце. Сроки пока не определены. С технической и содержательной точки зрения, это сложное и объемное мероприятие, рутинная подготовка ведется. Но в завершающую стадию она вступит, как только будут определены сроки», - заявил Песков.

Ранее Песков сообщил, что прямая линия может пройти после Петербургского экономического форума (ПМЭФ), однако точной даты пока нет. Юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня. Ожидается, что Путин выступит на пленарной сессии мероприятия 17 июня в очном формате.