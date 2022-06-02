В Кремле анонсировали прямую линию с Путиным

Прямая линия, во время которой глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян из разных уголков страны, проводится ежегодно.

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума (ПМЭФ), однако точной даты пока нет. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, прямая линия состоится в обозримом будущем и определенно после ПМЭФ.

«У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить», - добавил Песков.

Юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня. Ожидается, что Путин выступит на пленарной сессии мероприятия 17 июня в очном формате.

Прямая линия, во время которой глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян из разных уголков страны, проводится ежегодно. В первый раз такой президент общался с гражданами в таком формате 24 декабря 2001 года. Последняя прямая линия с Путиным прошла 30 июня 2021 года.