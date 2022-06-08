Минобороны России опубликовало кадры полета ракетоносцев Ту-22М3 в Иркутской области

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры полетов дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Иркутской области.

Как сообщает российское военное ведомство, в регионе на базе авиационного полка начались летно-тактические учения. Летчики отработают перебазирование на оперативные аэродромы, подготовку и выполнение полетов на боевое применение и другие задачи.

Основными задачами Ту-22М3 является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации Ту-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии. Новейшая версия бомбардировщика Ту-22М3М получила штангу дозаправки, убранную после подписания СНВ. Самолет также получил новое вооружение и бортовое оборудование.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов