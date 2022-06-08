В стране и мире Лавров ответил шуткой на обвинения в якобы воровстве Россией украинского зерна Лавров подчеркнул, что Россия занимается реализацией объявленных ранее публично целей - избавления востока Украины от давления неонацистского режима. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на обвинения украинского журналиста в якобы воровстве зерна Россией на Украине. «То есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают?», - ответил Лавров на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой в Анкаре. Лавров подчеркнул, что Россия занимается реализацией объявленных ранее публично целей - избавления востока Украины от давления неонацистского режима. Также глава МИД РФ заявил, что специальная военная операция России на Украине продвигается по плану и достигает поставленных задач. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика