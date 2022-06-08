Лавров ответил шуткой на обвинения в якобы воровстве Россией украинского зерна
Лавров подчеркнул, что Россия занимается реализацией объявленных ранее публично целей - избавления востока Украины от давления неонацистского режима.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на обвинения украинского журналиста в якобы воровстве зерна Россией на Украине.
«То есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают?», - ответил Лавров на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой в Анкаре.
Лавров подчеркнул, что Россия занимается реализацией объявленных ранее публично целей - избавления востока Украины от давления неонацистского режима.
Также глава МИД РФ заявил, что специальная военная операция России на Украине продвигается по плану и достигает поставленных задач.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов