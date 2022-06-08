Лавров заявил о необходимости возобновить переговоры РФ и Украины до встречи президентов

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перед организацией встречи президентов России Владимира Путина и украинского Лидера Владимира Зеленского следует возобновить переговоры делегаций двух стран. Об этом дипломат заявил по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу - мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», - заявил Лавров журналистам.

Чавушоглу в сворю очередь выразил готовность организовать возможную встречу Путина и Зеленского.

Ранее Лавров назвал несерьезными недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского относительно его видения переговоров между Москвой и Киевом. Глава МИД РФ напомнил, что недавно президент Зеленский сказал, что он готов к переговорам, но они могут состояться только между президентами Украины и Российской Федерации.