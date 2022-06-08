В Ростове задержан мужчина, напавший на полицейского: видео

По данным МВД, злоумышленник напал на полицейского и ранил судебного пристава.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ростове-на-Дону мужчина напала на полицейского и ранил судебного пристава у здания Пролетарского районного суда. Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника. На месте инцидента работают следователи.

«В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции задержан злоумышленник, который в здании суда напал на полицейского и ранил судебного пристава», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В апреле Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал 18 сотрудников ГИБДД и гражданских лиц, которые подозреваются в вымогательстве. Они будут содержаться под стражей в течение двух месяцев. Еще семеро подозреваемых отправлены под домашний арест.