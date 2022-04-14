Ростовский суд арестовал подозреваемых в коррупции сотрудников ГИББД

Восемнадцать подозреваемых были арестованы на два месяца, еще семеро отправлены под домашний арест.

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Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал 18 сотрудников ГИБДД и гражданских лиц, которые подозреваются в вымогательстве. Они будут содержаться под стражей в течение двух месяцев. Еще семеро подозреваемых отправлены под домашний арест.

«В отношении подозреваемых... избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, в виде домашнего ареста, сроком на 1 месяц 30 суток», - говорится в сообщении суда.

По версии следствия, правоохранители в течение трех лет вымогали у граждан денежные средств в размере от пяти до 500 тысяч рублей. Общая сумма полученных средств составляла около 14 миллионов рублей. Подозреваемые использовали поддельные фотографии автомобилей, чтобы вменять их владельцам нарушения ПДД.