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Лавров заявил, что РФ готова сотрудничать с Турцией по вопросу вывоза зерна с Украины

Андрей Аркадьев
12:09 08.06.2022
По словам главы МИД РФ, ситуация с украинским зерном не имеет отношения к продовольственному кризису.
Лавров заявил, что РФ готова сотрудничать с Турцией по вопросу вывоза зерна с Украины
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия готова сотрудничать с Турцией по вопросу вывоза зерна с Украины и ценит усилия турецкой стороны в данной ситуации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы очень ценим, тем не менее, усилия наших турецких друзей, которые ищут пути разблокирования ситуации, того, как вывести зерно из украинских портов и дать выйти из этих портов иностранным судам, которых там несколько десятков и которые там в общем-то используются в качестве заложников, по большому счету», - сказал он на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД РФ заявил, что ситуация с украинским зерном не имеет отношения к продовольственному кризису. По словам Лаврова, доля украинского зерна составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых.

Ранее Чавушоглу заявил, что установленные Украиной мины в Черном море являются одним из основных препятствий для свободного выхода груженных зерном судов из порта Одессы.

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