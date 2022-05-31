Чавушоглу назвал украинские морские мины препятствием для отправки зерна из порта Одессы

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Установленные Украиной мины в Черном море являются одним из основных препятствий для свободного выхода груженных зерном судов из порта Одессы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области. Еще одна причина - это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», - сказал он в интервью агентству Anadolu.

По словам главы турецкого МИД, Украина готова очистить море за «одну-две недели». По мнению Чавушоглу, необходимо создать механизм для скорейшего решения проблемы. Для этого можно привлечь ООН, считает дипломат.

После начала проведения специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР украинские ВМС установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями. Мины под воздействием ветра и течения свободно дрейфуют в западной части Черного моря. Несколько из них ранее были обнаружены у турецкого побережья.