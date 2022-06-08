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Не менее десяти человек пострадали при наезде автомобиля на группу пешеходов в Берлине

Алексей Курильченко
12:06 08.06.2022
По данным местной радиостанции, инцидент произошел в районе Шарлоттенбург на улице Ранкештрассе.
Не менее десяти человек пострадали при наезде автомобиля на группу пешеходов в Берлине
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress
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В Берлине не менее 10 человек пострадали при наезде автомобиля на группу пешеходов. Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург на улице Ранкештрассе.

В ДТП сообщила радиостанция RBB со ссылкой на пожарную службу города. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее в Москве произошла крупная авария на Крылатской улице. По данным столичной прокуратуры, водитель BMW совершила столкновение со стоящим автомобилем и наезд на его водителя.

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