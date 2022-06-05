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GT: не стоит преувеличивать значение РСЗО США, так как украинская армия не обучена их применению

Анна Назайкина
14:16 05.06.2022
Отмечается, что случае, если военнослужащие ВСУ все же станут атаковать американскими РСЗО цели в России, в конечном итоге украинская сторона понесет большие потери в живой силе и территориях.
GT: не стоит преувеличивать значение РСЗО США, так как украинская армия не обучена их применению
© Фото: Sgt. Jacob Harrer, Wikimedia
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Киев заверил Вашингтон в том, что ВСУ не станут атаковать американскими реактивными системами залпового огня цели, расположенные на территории России, однако в тот момент, когда HIMARS окажется в руках Украины, она сама будет решать, по каким целям наносить удары. Об этом говорится в материале Global Times.

«Украинцы заверили Соединенные Штаты в том, что не станут применять это оружие по целям, расположенным на российской территории. Однако любая система, оказавшись в руках одной из сторон, может быть применена как угодно, в том числе, с нарушением данных обещаний», - пишет издание.

Газета отмечает, что в случае, если военнослужащие ВСУ все же станут атаковать американскими РСЗО цели в России, в конечном итоге украинская сторона понесет большие потери в живой силе и территориях.

Кроме того, автор статьи назвал поставки Штатов реактивных систем залпового огня Киеву американской политической акцией.

«Не следует преувеличивать значение этих систем, так как украинская армия не обучена их применению и не знакома с правилами их использования», - говорится в тексте.

Ранее в США заявили, что новый пакет военной помощи США Киеву включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. В Вашингтоне подчеркнули, что заручились обещанием Украины, в том числе лично президента Владимира Зеленского, не использовать системы для атак по территории РФ.

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