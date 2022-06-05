GT: не стоит преувеличивать значение РСЗО США, так как украинская армия не обучена их применению
Киев заверил Вашингтон в том, что ВСУ не станут атаковать американскими реактивными системами залпового огня цели, расположенные на территории России, однако в тот момент, когда HIMARS окажется в руках Украины, она сама будет решать, по каким целям наносить удары. Об этом говорится в материале Global Times.
«Украинцы заверили Соединенные Штаты в том, что не станут применять это оружие по целям, расположенным на российской территории. Однако любая система, оказавшись в руках одной из сторон, может быть применена как угодно, в том числе, с нарушением данных обещаний», - пишет издание.
Газета отмечает, что в случае, если военнослужащие ВСУ все же станут атаковать американскими РСЗО цели в России, в конечном итоге украинская сторона понесет большие потери в живой силе и территориях.
Кроме того, автор статьи назвал поставки Штатов реактивных систем залпового огня Киеву американской политической акцией.
«Не следует преувеличивать значение этих систем, так как украинская армия не обучена их применению и не знакома с правилами их использования», - говорится в тексте.
Ранее в США заявили, что новый пакет военной помощи США Киеву включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. В Вашингтоне подчеркнули, что заручились обещанием Украины, в том числе лично президента Владимира Зеленского, не использовать системы для атак по территории РФ.