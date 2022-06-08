В стране и мире Опубликованы кадры со встречи Лаврова и Чавушоглу Алексей Курильченко На видео запечатлено начало переговоров российского и турецкого дипломатов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует кадры со встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На видео запечатлено начало переговоров. На кадрах дипломаты садятся за стол переговоров. Чавушоглу произносит приветственную речь. «Господин министр Сергей Лавров, представители делегации. Прежде всего хочу поприветствовать вас в Анкаре. Только что вы встречались в формате "один плюс два", провели встречу. Турция и Российская Федерация за последнее время продолжают взаимные визиты и стараются укреплять взаимное сотрудничество и отношения. Мы наблюдаем положительные условия этого процесса. Наш торговый оборот вырос на 100% в апреле. Несомненно, в этом играет большую роль увеличение роста энергетических расходов. С другой стороны, транспортный и другие вопросы сотрудничества - мы продолжаем встречи по этим областям», - заявил Чавушоглу. Переговоры начались 8 июня. В преддверии переговоров в МИД РФ сообщили, что министры обсудят вопрос возобновления переговоров с Украиной. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил в эфире радио Sputnik, что переговоры дипломатов обещают быть интенсивными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика