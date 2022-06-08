Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи РФ и Турции на высшем уровне
Министры обсудили график политических контактов двух стран на разных уровнях и в различных форматах.
© Фото: МИД РФ
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили подготовку очередной встречи РФ и Турции на высшем уровне.
Стороны коснулись вопроса политических контактов двух стран на разных уровнях и в различных форматах.
«Конечно же, говорили о том, как идет подготовка очередной встречи на высшем уровне в рамках девятого заседания совета сотрудничества высшего уровня», - заявил Лавров на пресс-конференции.
Во вторник, 7 июня, борт Сергея Лаврова приземлился на территории Турции. Глава внешнеполитического ведомства прибыл, чтобы обсудить животрепещущие вопросы в рамках официального визита.