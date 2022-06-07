Готовы к обсуждению: корреспондент «Звезды» о первом дне визита Лаврова в Турцию

Съемочная группа «Звезды» проследовала в столицу Турции вместе с делегацией российских дипломатов во главе с Сергеем Лавровым.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Во вторник, 7 июня, борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приземлился на территории Турции. Глава внешнеполитического ведомства прибыл к соседям, чтобы обсудить животрепещущие вопросы в рамках официального визита.

Вместе с ним за рубеж отправился наш корреспондент Константин Коковешников. Как сообщил журналист, из аэропорта Сергей Лавров направился сразу в гостиницу. Каких-либо официальных мероприятий на первый день у него запланировано не было: основная работа начнется в среду.

Столица Турции, Анкара, встретила главу МИД России не по-летнему прохладной погодой и практически проливными дождями. Улицы города в этот день почти затопило, а водителям пришлось выкачивать воду из своих автомобилей. Тем не менее, съемочной группе «Звезды», следовавшей на самолете Сергея Лаврова вместе с его делегацией, удалось приземлиться в то время, пока погода еще была ясной.

Визит Сергея Лаврова проходит в продолжение телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Во время упомянутой беседы речь заходила, в частности, о заблокированном в портах украинском зерне.

Некоторые страны обвиняют в сложившейся ситуации Россию, которая якобы спровоцировала своими действиями настоящий продовольственный кризис. Ну, а Владимир Путин в свою очередь утверждает, что вывезти зерно не выходит из-за действий самой Украины, которая заминировала акваторию Черного моря в районе Одессы.

Продовольственный кризис также обсуждался на встрече Владимира Путина с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом. Во время беседы глав государств Путин предложил пять альтернативных вариантов, среди которых самый простой - провоз через территорию Белоруссии. Однако для его осуществления необходимо отменить санкции в отношении этой страны.