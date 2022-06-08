В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу

Алексей Курильченко
10:12 08.06.2022
В МИД РФ ранее сообщали, что одной из тем встречи станет возобновление переговоров с Украиной.
В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу
© Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

В турецкой Анкаре начались переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги - Мевлюта Чавушоглу. В преддверии переговоров в МИД РФ сообщили, что министры обсудят вопрос возобновления переговоров с Украиной. В 11:00 по московскому времени состоится брифинг, на котором журналистам сообщат о ходе встречи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил в эфире радио Sputnik, что переговоры дипломатов обещают быть интенсивными.

Борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приземлился на территории Турции 7 июня. Глава внешнеполитического ведомства прибыл к соседям, чтобы обсудить животрепещущие вопросы в рамках официального визита.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:12 В стране и мире
В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу
08:11 В стране и мире
В Иране не менее 10 человек погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда
06:06 В стране и мире
«Издержки будут ошеломляющими»: американский профессор оценил вред санкций в мировом масштабе
05:01 Армия
Видео
Рассадник нацизма: ВС РФ нашли под Красным Лиманом командный пункт и базу идеологической обработки детей
02:00 В стране и мире
Меркель впервые назвала причины своих приступов дрожи
Популярное
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
Видео
«Мы не допустили еще большей трагедии»: Басурин об усилившихся обстрелах в ДНР со стороны ВСУ
Видео
Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории ЛНР
Видео
Шойгу: МО РФ и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного сообщения с освобожденными территориями
Видео
«Есть Виктор Цой - икона, а есть - папа»: сын Цоя о восприятии образа легендарного отца
Видео
МО РФ: националисты взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление из Святогорска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.