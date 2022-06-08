В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу

В МИД РФ ранее сообщали, что одной из тем встречи станет возобновление переговоров с Украиной.

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В турецкой Анкаре начались переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги - Мевлюта Чавушоглу. В преддверии переговоров в МИД РФ сообщили, что министры обсудят вопрос возобновления переговоров с Украиной. В 11:00 по московскому времени состоится брифинг, на котором журналистам сообщат о ходе встречи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил в эфире радио Sputnik, что переговоры дипломатов обещают быть интенсивными.

Борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приземлился на территории Турции 7 июня. Глава внешнеполитического ведомства прибыл к соседям, чтобы обсудить животрепещущие вопросы в рамках официального визита.