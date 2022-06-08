Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 украинских националистов за сутки

Также в МО РФ сообщили о поражении ракетными войсками и артиллерией 261 района сосредоточения украинских войск.

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В Минобороны России рассказали о суточных итогах боевой работы ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены: 68 пунктов управления, 172 огневых позиции артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», - заявил Конашенков.

В результате этих ударов, по словам Игоря Конашенкова, было уничтожено более 320 украинских националистов и четыре склада боеприпасов в районе населенного пункта Новоеленовка в Запорожской области.

Также было уничтожено 9 единиц украинской бронетехники, три установки РСЗО «Град», 15 орудий и минометов, 14 военных автомобилей. Кроме этого, в Харьковской области были уничтожены боевые машины ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Шелкоплясы и «ОСА-АКМ» в районе Верхней Роганки.

Кроме этого, Конашенков раскрыл потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов