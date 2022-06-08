В стране и мире Жители Москвы проголосовали за создание площади ДНР у посольства США Алексей Курильченко На сайте мэра столицы отмечается, что еще одна площадь города будет названа в честь ЛНР. © Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Жители Москвы приняли участие в голосовании за выбор названия безымянной площади Пресненском районе Москвы, возле которой расположено здание посольства Соединенных Штатов Америки. Большинство жителей столицы - 44,69% - выбрали вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». «В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики. Далее по популярности идет название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54 процента)», - сообщается на сайте мэра Москвы. Ранее мэр столицы Сергей Собянин посетил столицу Луганской Народной республики с рабочей поездкой. В ходе визита он заявил, что Луганск и Москва стали городами-побратитмами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика