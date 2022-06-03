В стране и мире Москва и Луганск стали городами-побратимами Ян Брацкий Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель городской администрации Луганска Манолис Пилавов подписали соглашения о сотрудничестве. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столицу Луганской Народной республики с рабочей поездкой. Там столичный градоначальник встретился с главой ДНР Леонидом Пасечником. «По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина город Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной, инженерной инфраструктуры двух городов – это Луганска и Донецка. Сегодня мы находимся в Луганске, подписали соглашение с Правительством Луганской Народной Республики о социально-экономическом развитии и сегодня Москва и Луганск стали городами-побратимами», - цитирует мэра Москвы Сергея Собянина ЛугаснкИнформЦентр Z в своем Telegram-аккаунте. Стороны обсудили двусторонние отношения и подписали ряд документов, в том числе соглашения о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика