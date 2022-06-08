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Лавров заявил, что развитие ОДКБ не нравится блоку НАТО

Марина Крижановская
00:59 08.06.2022
Глава МИД России также добавил, что ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике.
Лавров заявил, что развитие ОДКБ не нравится блоку НАТО
© Фото: Russian Defence Ministry Global Look Press
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам военного блока НАТО не нравится развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что организация продолжит свое развитие, исходя из реально возникающих потребностей.

Об этом глава МИД России заявил в интервью для фильма «Союзники ОДКБ - 30 лет на страже коллективной безопасности», опубликованном во вторник на сайте внешнеполитического ведомства России.

«ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни. Не всем нравится развитие организации, в том числе не нравится нашим натовским коллегам», - отметил министр Лавров.

Он также добавил, что ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике.

«Мы задаем эти вопросы нашим собеседникам, потому что, помимо обязательства не укреплять чью бы то ни было безопасность за счет безопасности других, все обязались не допускать того, чтобы какая-то структура, в данном случае НАТО, претендовала на исключительность в событиях и в процессах обеспечения безопасности в Евроатлантике. <...> ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике», - призвал глава МИД России.

Лавров сообщил, что ответов от Североатлантического альянса будут «настойчиво добиваться», поскольку «это не просто так: пообещали, подписались, а потом делают что хотят».

Ранее министр иностранных дел Лавров отреагировал на поставки на Украину западных дальнобойных ракет. Он заявил, что в случае поставок Западом Украине ракет дальнего действия, Россия будет вынуждена «отодвинуть» линию, с которой эти ракеты могут представлять угрозу для Российской Федерации.

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