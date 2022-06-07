В Севастополе обезвредили 250-килограмовую немецкую бомбу времен Войны

Немецкий боеприпас находился в нескольких метрах от жилых домов - для обезвреживания пришлось эвакуировать местных жителей.

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В Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд массой 250 килограммов саперы вывезли на специальный полигон и подорвали.

Бомбу обнаружили в частном секторе - до ближайших жилых домов были считанные метры. Район немедленно оцепили, после чего специалисты обследовали боеприпас. Его состояние и тип взрывателя позволяли обеспечить безопасную транспортировку. Перед погрузкой из зоны операции временно эвакуировали 46 человек, в том числе 24 ребенка.

Ранее в Севастополе сотрудники МЧС России уничтожили 50-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Операцию провели совместно с военнослужащими инженерных подразделений Черноморского флота и представителями других оперативных ведомств.