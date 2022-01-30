Уничтожение найденной в Крыму бомбы времен Великой Отечественной войны попало на видео

В Севастополе сотрудники МЧС России уничтожили 50-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Спецоперацию провели совместно с военнослужащими инженерных подразделений Черноморского флота и представителями других оперативных ведомств.

О взрывоопасной находке в Инкермане вблизи жилых домов сообщили местные жители. Прибывшие на место саперы опознали в ней немецкую SD-50. Состояние авиабомбы позволяло безопасно вывезти ее на пустырь и уничтожить.

С помощью мобильного комплекса вещания жителей попросили покинуть опасную территорию. Для эвакуации гражданских были предоставлены автобусы. Спецавтомобилем бомбу доставили к заранее выбранному месту и уничтожили.