Уничтожение найденной в Крыму бомбы времен Великой Отечественной войны попало на видео
Взрывоопасный предмет жители города Инкерман обнаружили в районе с частной застройкой.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Севастополе сотрудники МЧС России уничтожили 50-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Спецоперацию провели совместно с военнослужащими инженерных подразделений Черноморского флота и представителями других оперативных ведомств.
О взрывоопасной находке в Инкермане вблизи жилых домов сообщили местные жители. Прибывшие на место саперы опознали в ней немецкую SD-50. Состояние авиабомбы позволяло безопасно вывезти ее на пустырь и уничтожить.
С помощью мобильного комплекса вещания жителей попросили покинуть опасную территорию. Для эвакуации гражданских были предоставлены автобусы. Спецавтомобилем бомбу доставили к заранее выбранному месту и уничтожили.