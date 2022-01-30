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Уничтожение найденной в Крыму бомбы времен Великой Отечественной войны попало на видео

Ян Брацкий
10:45 30.01.2022
Взрывоопасный предмет жители города Инкерман обнаружили в районе с частной застройкой.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Севастополе сотрудники МЧС России уничтожили 50-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Спецоперацию провели совместно с военнослужащими инженерных подразделений Черноморского флота и представителями других оперативных ведомств.

О взрывоопасной находке в Инкермане вблизи жилых домов сообщили местные жители. Прибывшие на место саперы опознали в ней немецкую SD-50. Состояние авиабомбы позволяло безопасно вывезти ее на пустырь и уничтожить.

С помощью мобильного комплекса вещания жителей попросили покинуть опасную территорию. Для эвакуации гражданских были предоставлены автобусы. Спецавтомобилем бомбу доставили к заранее выбранному месту и уничтожили.

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