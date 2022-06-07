В Казахстане отменили требование о наличии ПЦР-теста для пересечения границы
© Фото: ТРК "Звезда"
В Казахстане отменили требование о наличии ПЦР-теста для пересечения границы
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В Казахстане отменили требование о наличии ПЦР-теста для пересечения границы
© Фото: ТРК "Звезда"
В Казахстане отменили требование о наличии ПЦР-теста для пересечения границы
В ДPУГИХ CMИ
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