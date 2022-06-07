Журналист издания отметил, что Запад ввел санкции без учета последствий для других стран.

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Антироссийские санкции могут спровоцировать в мире голод. Как сообщает обозреватель Bloomberg, ограничения против Москвы оказались неэффективными и были введены без учета последствий для других стран.

«Бессистемные шаги, в основе которых главным образом лежит забота о собственных интересах, всегда были обречены на провал... Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить российского лидера, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду», - пишет журналист Панкадж Мишра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не РФ является источником проблемы, которая ведет к угрозе глобального голода. Официальный представитель Кремля отметил, что виноваты в этом те, кто ввел ограничительные меры против России.