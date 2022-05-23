Песков заявил, что не РФ является источником угрозы глобального голода

По словам официального представителя Кремля, всему виной санкции и те, кто их вводит против России.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не РФ является источником проблемы, которая ведет к угрозе глобального голода. Официальный представитель Кремля отметил, что виноваты в этом те, кто ввел ограничительные меры против России.

«Что касается морского способа транспортировки, то мы говорим опять же, что это не мы являемся источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны опять же не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против РФ, и сами санкции, которые действуют», - подчеркнул Песков.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что США, Канада и Швейцария возглавили список недружественных стран, которые стали главными виновниками надвигающихся кризисов во всем мире, своими действиями в отношении Москвы, а именно санкциями, они спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие.