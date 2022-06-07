В Италии заявили, что РФ одерживает победу на Украине

По словам итальянского журналиста, информацию о якобы «поражении России» он видел лишь в западных газетах.

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Итальянский журналист Марко Травальо заявил о том, что российские войска одерживает верх над ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине, несмотря на ложные заявления западных СМИ.

«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было... В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», - заявил журналист в эфире телеканала La7.

Он отметил, что Италия должна ограничиться поставками гумпомощи на Украину, приемом беженцев и санкциями против Москвы. Травальо подчеркнул, что итальянская Конституция запрещает поставлять оружие стране, которая официально не является союзником.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости унижения России на международной арене и предостерег от оскорбительного поведения по отношению к Москве. Как пишет обозреватель финской газеты Iltalehti, подобные заявления напугали жителей Украины.