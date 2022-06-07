В Финляндии рассказали о напугавшем украинцев заявлении Макрона

По мнению журналиста Iltalehti, французский президент хочет взять на себя роль миротворца в российско-украинском конфликте.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости унижения России на международной арене и предостерег от оскорбительного поведения по отношению к Москве. Как пишет обозреватель финской газеты Iltalehti, подобные заявления напугали жителей Украины.

«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», - пишет обозреватель Лаури Нурми.

Он отметил, что Франция якобы может признать правомерность российской специальной военной операции на Украине.

По словам журналиста, Макрон хочет взять на себя роль «миротворца» и стать посредником в российско-украинском конфликте.

Ранее французский журналист Пьер Жантийе выразил мнение, что специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, окончится тем, что «Россия выйдет победителем из конфликта в военном отношении». Он отметил, «русская армия должна в конечном итоге победить на земле».