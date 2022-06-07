В Польше предупредили об экологической катастрофе из-за санкций против РФ

Из-за подозрений в связях с российским капиталом в Польше приостановила деятельность компания, которая проводит очистку канализаций.

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Из-за введенных антироссийсих санкций над Балтийским морем возникла угроза экологической катастрофы. Сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек заявил, что деятельность фирмы по очистке и транспортировке канализационных стоков в Польше была приостановлена из-за подозрений в связях с российским капиталом.

В беседе с сайтом Onet.pl сотрудник фирмы отметил, что из-за аналогичных подозрений была запрещена деятельность 35 польских фирм. В случае с очистной фирмой, сообщил Дудек, приостановка деятельности может привести к поломке канализационного оборудования.

«(При поломке - Прим.ред.) неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море... Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», - заявил Дудек.

В Польше из-за введенных против РФ санкций газ и электричество подорожали в мае на 35% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, страна ввела эмбарго на российский уголь. Из-за этого в стране всерьез обсуждается вопрос отопления домов дровами.