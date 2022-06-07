Инфляция, кризис энергетики и продовольствия: с какими последствиями санкций столкнулись жители стран Запада

Жители Эстонии, Польши, Чехии, Италии, Франции, Германии, Великобритании и США вынуждены приспосабливаться под новые условия существования, которые были созданы лидерами этих стран на антироссийской риторике.

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Блогер из Эстонии показывает подписчикам, как пользоваться дровоколом. В стране, где колоссальный рост цен на газ, это вполне актуальный совет. На фоне энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, местные чиновники делают ставку на серую ольху. На нее приходится более 6,5% эстонских лесных массивов.

По информации Национальной радиовещательной компании Эстонии, уже рассматривается вопрос о том, чтобы перепрофилировать действующие в стране котельные с газа на измельченную древесину.

«Нынешние цены мотивируют строить котельные там, где можно использовать щепу. Но на эти инвестиции требуется время - не меньше года», - заявил руководитель отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Яанус Уйга.

Тем временем, в Польше газ и электричество подорожали в мае на 35% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, страна ввела эмбарго на российский уголь. Поэтому старинный способ отопления - дровами - тоже активно возрождается. А государственное управление лесами Польши через соцсети приглашает жителей страны на сбор хвороста.

«Да, в лесу можно собирать хворост, а также даже сучья и стволы. Наверное, для части наших подписчиков, это сюрприз. Но леснику придется заплатить небольшую сумму», - сообщает польское ведомство.

На фоне энергетического кризиса альтернатива газу стремительно дорожает по всей Европе. В Эстонии год назад кубометр дров стоил 35 евро, а сейчас - 85. В 2023-ем, по прогнозам экспертов, эта цифра может увеличиться в полтора раза. В Чехии цены подскочили с 55 евро до 76 за кубометр дров. А в Британии - с 468 до 819 евро.

Еще один побочный эффект антироссийских санкций - рекордная инфляция в Европе и США. Глава политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет в качестве примера привел покупку кофе.

«В Италии инфляция стала большой проблемой: если раньше мы платили за кофе 1 евро, то теперь цена за тот же кофе - уже 1 евро 20 центов. Экономическая ситуация очень плоха: для людей цены даже на еду стали очень высокими», - заявил Амедео Авондет.

Во Франции инфляция достигает самых высоких показателей с 1985 года. Только за апрель цены на продукты выросли почти на 5,5%. Как сообщает телеканал France 2, в нескольких городах страны стали выдавать продуктовые карточки на 5, 20 и 30 евро. Это вынужденная мера из-за роста цен и снижения покупательской способности населения.

«В случае роста инфляции можно ждать определенную смену настроения электората, потому что люди в Европе все чаще задают вопрос по поводу того, почему они должны расплачиваться за странную политику стран Европы по отношению к России», - рассказал политолог Андрей Марголин.

В Германии показатели инфляции в мае достигли 8% - рекордные за почти 50 лет. Стоимость коммунальных услуг - после прекращения поставок энергоносителей из России - подорожала в четыре раза. Немцам приходится экономить не только на электричестве, но и на еде. В местных супермаркетах мука, макароны и другие бакалейные товары продаются только по одной пачке на человека.

В Лондоне транспортный коллапс - пассажиры штурмуют автобусы. Железная дорога - бастует, метро - работает с перебоями. Работники требуют повышения зарплат и пенсий и протестуют против роста цен. В Британии из-за антироссийских санкций бензин стал самым дорогим за всю историю страны.

Коммунальные расходы оцениваются в 700 фунтов стерлингов в год. Это 882 доллара. По расчетам экспертов, из-за возможного прекращения поставок газа из России, около шести миллионов домохозяйств королевства рискуют вообще остаться без света.

«Цены повышаются, естественно, на продукты, на билеты. Даже если вы идете в музей - а я экскурсовод - то очень сильно после ковида выросли цены на билеты. То есть, допустим, они стоили 25, то теперь стоят 30-32 фунта», - отметила гид в Лондоне Наталия Холден.

В США стоимость моторного топлива достигла исторического максимума. В период президентства Джо Байдена она увеличилась вдвое. На заправках Калифорнии галлон бензина оценивается уже почти в 10 долларов. И, по прогнозам экспертов, это не предел. Жители США и Европы не скрывают своего недовольства - ведь именно им приходится расплачиваться за антироссийскую политику своих лидеров. И цена за это растет с каждым днем.