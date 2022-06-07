В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Инфляция, кризис энергетики и продовольствия: с какими последствиями санкций столкнулись жители стран Запада

Марина Крижановская
Кристина Пастушкова
00:36 07.06.2022
Жители Эстонии, Польши, Чехии, Италии, Франции, Германии, Великобритании и США вынуждены приспосабливаться под новые условия существования, которые были созданы лидерами этих стран на антироссийской риторике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ting Shen XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Блогер из Эстонии показывает подписчикам, как пользоваться дровоколом. В стране, где колоссальный рост цен на газ, это вполне актуальный совет. На фоне энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, местные чиновники делают ставку на серую ольху. На нее приходится более 6,5% эстонских лесных массивов. 

По информации Национальной радиовещательной компании Эстонии, уже рассматривается вопрос о том, чтобы перепрофилировать действующие в стране котельные с газа на измельченную древесину. 

«Нынешние цены мотивируют строить котельные там, где можно использовать щепу. Но на эти инвестиции требуется время - не меньше года», - заявил руководитель отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Яанус Уйга.

Тем временем, в Польше газ и электричество подорожали в мае на 35% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, страна ввела эмбарго на российский уголь. Поэтому старинный способ отопления  - дровами - тоже активно возрождается. А государственное управление лесами Польши через соцсети приглашает жителей страны на сбор хвороста.  

«Да, в лесу можно собирать хворост, а также даже сучья и стволы. Наверное, для части наших подписчиков,  это сюрприз. Но леснику придется заплатить небольшую сумму», - сообщает польское ведомство.

На фоне энергетического кризиса альтернатива газу стремительно дорожает по всей Европе. В Эстонии год назад кубометр дров стоил 35 евро, а сейчас - 85. В 2023-ем, по прогнозам экспертов, эта цифра может увеличиться в полтора раза. В Чехии цены подскочили с 55 евро до 76 за кубометр дров. А в Британии - с 468 до 819 евро.

Еще один побочный эффект антироссийских санкций - рекордная инфляция в Европе и США. Глава политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет в качестве примера привел покупку кофе.

«В Италии инфляция стала большой проблемой: если раньше мы платили за кофе 1 евро, то теперь цена за тот же кофе - уже 1 евро 20 центов. Экономическая ситуация очень плоха: для людей цены даже на еду стали очень высокими», - заявил Амедео Авондет.

Во Франции инфляция достигает самых высоких показателей с 1985 года. Только за апрель цены на продукты выросли почти на 5,5%. Как сообщает телеканал France 2, в нескольких городах страны стали выдавать продуктовые карточки на 5, 20 и 30 евро. Это вынужденная мера из-за роста цен и снижения покупательской способности населения.

«В случае роста инфляции можно ждать определенную смену настроения электората, потому что люди в Европе все чаще задают вопрос по поводу того, почему они должны расплачиваться за странную политику стран Европы по отношению к России», - рассказал политолог Андрей Марголин.

В Германии показатели инфляции в мае достигли 8% - рекордные за почти 50 лет. Стоимость коммунальных услуг - после прекращения поставок энергоносителей из России - подорожала в четыре раза. Немцам приходится экономить не только на электричестве, но и на еде. В местных супермаркетах мука, макароны и другие бакалейные товары продаются только по одной пачке на человека.

В Лондоне транспортный коллапс - пассажиры штурмуют автобусы. Железная дорога - бастует, метро - работает с перебоями. Работники требуют повышения зарплат и пенсий и протестуют против роста цен. В Британии из-за антироссийских санкций бензин стал самым дорогим за всю историю страны.

Коммунальные расходы оцениваются в 700 фунтов стерлингов в год. Это 882 доллара. По расчетам экспертов, из-за возможного прекращения поставок газа из России, около шести миллионов домохозяйств королевства рискуют вообще остаться без света.

«Цены повышаются, естественно, на продукты, на билеты. Даже если вы идете в музей - а я экскурсовод - то очень сильно после ковида выросли цены на билеты. То есть, допустим, они стоили 25, то теперь стоят 30-32 фунта», - отметила гид в Лондоне Наталия Холден.

В США стоимость моторного топлива достигла исторического максимума. В период президентства Джо Байдена она увеличилась вдвое. На заправках Калифорнии галлон бензина оценивается уже почти в 10 долларов. И, по прогнозам экспертов, это не предел. Жители США и Европы не скрывают своего недовольства - ведь именно им приходится расплачиваться за антироссийскую политику своих лидеров. И цена за это растет с каждым днем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:36 В стране и мире
Видео
Инфляция, кризис энергетики и продовольствия: с какими последствиями санкций столкнулись жители стран Запада
23:07 В стране и мире
Члены консервативной партии Британии не смогли вынести вотум недоверия Джонсону
22:18 Армия
Видео
Превосходство в небе и огонь по складам: как ВС РФ демонстрируют свою мощь в ходе спецоперации
21:07 В стране и мире
Небензя ушел из зала СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России
20:18 В стране и мире
МИД РФ внес в стоп-лист 61 гражданина США
Популярное
Видео
«Есть Виктор Цой - икона, а есть - папа»: сын Цоя о восприятии образа легендарного отца
Видео
МО РФ: националисты взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление из Святогорска
Видео
В поисках секретных документов: что скрывает в себе здание СБУ в Мариуполе
Власти ДНР: при отступлении ВСУ подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.