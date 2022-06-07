В стране и мире Пушилин заявил, что ВСУ используют западное оружие против жителей ДНР Алексей Курильченко Глава ДНР отметил, что все западное вооружение применяется Украиной против мирного населения республики. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Поставляемое на Украину западное вооружение в первую очередь используется против мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. «Абсолютно точно, что все вооружение, которое поставляется на Украину, используется не против военных, не против военнослужащих Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, России, а в первую очередь... используется против гражданского населения», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Ранее Пушилин заявил, что в ближайшие дни может быть освобожден город Святогорск. На данный момент операция находится на заключительном этапе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика