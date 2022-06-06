Глава ДНР заявил, что Святогорск может быть освобожден в ближайшие дни
Ранее в Минобороны РФ заявили о заключительном этапе освобождения Святогорска ДНР.
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Город Святогорск может быть освобожден в самые ближайшие дни. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«В самые ближайшие дни мы сможем говорить, что и Святогорск уже полностью освобожден», - заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Вооруженные силы РФ завершают освобождение города Святогорск в Донецкой Народной Республике. В российском оборонном ведомстве призвали украинских военных прекратить сопротивление, чтобы сохранить свои жизни.