В стране и мире Глава ДНР заявил, что Святогорск может быть освобожден в ближайшие дни Игнат Далакян Ранее в Минобороны РФ заявили о заключительном этапе освобождения Святогорска ДНР. © Фото: Михаил Андроник РИА Новости Читайте нас на: Город Святогорск может быть освобожден в самые ближайшие дни. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «В самые ближайшие дни мы сможем говорить, что и Святогорск уже полностью освобожден», - заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Вооруженные силы РФ завершают освобождение города Святогорск в Донецкой Народной Республике. В российском оборонном ведомстве призвали украинских военных прекратить сопротивление, чтобы сохранить свои жизни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика